Põhiseaduskomisjoni istungil möllavad kired 

Komisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul on komisjoni selline otsus riigikogu liikmete ebavõrdne kohtlemine ning vastuolus riigikogu kodu- ja töökorraga. „Sellega võetakse ära riigikogu liikmete võimalus öelda välja oma arvamus esitatud ettepanekute kohta ja komisjoni liikmetel võimalus küsida küsimusi ettepaneku teinud riigikogu liikmelt. See on rohkem vaikiva ajastu algus, mis algab parlamendist ja rahvast ülesõitmisest, kes sinna oma esindajad on valinud,“ selgitas Läänemets.

Opositsiooni esindaja Kaja Kallas kirjutas Twitteris, et põhiseaduskomisjoni esimees võttis talt õiguse küsida küsimusi muudatusettepaneku esitajalt. "See on räige seaduste rikkumine," kommenteeris ta. "Repinski saab rääkida nii pikalt kui tahab, Hepner saab rääkida nii pikalt kui tahab, opositsiooni esindajatele sõna ei anta. Uus normaalsus. Koalitsioonil on alati võimalik ettepanekud maha hääletada, aga see, et opositsiooni esindajatel ei lubata isegi enam küsida või rääkida, on õigusriigi ja demokraatia vastane tegevus."