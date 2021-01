Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 13aastast Vitjat 

Viimane kontakt oli noormehel sugulastega 4. jaanuaril, kuid pärast seda on Vitja telefon välja lülitatud. Politseinikud on suhelnud Vitja sugulaste, sõprade ja tuttavatega, kontrollinud tema võimalike viibimiskohti Kohtla-Järvel, Rakveres, Kundas, Tapal ja Vinnis, kuid noormeest pole leitud. Vitja on varasemaltki sarnaselt kodust ära jooksnud, ent on siis mõne päeva möödudes kas ise koju naasnud või politsei poolt koju tagasi viidud.