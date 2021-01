Eesti uudised Nädalavahetusel terendab pakane! Talisuplejad: ujuda saab ikka! Metsavana: külm hävitab kahjureid, see on tänuväärt Kristjan Väli , täna 11:43 Jaga: M

KÜLMA TROTSIDES: Krõbeda pakasega saavad talisuplejad oma võimed proovile panna. Fotol taliujujad Anne kanalis 2019. aastal. Foto: Aldo Luud

„Kui lumi ikka krudiseb jala all, siis on talve tunne,“ muheleb Raplamaa ilmavaatleja Arvo Saidla, keda laiem avalikkus teab Metsavana nime all. Talle teeb ilmaprognoos, mis lubab nädalavahetuseks käredamat külma, vaid heameelt: „Külm ilm hävitab ka kahjureid. See on tänuväärt.“