Kongress kinnitas Joe Bideni järgmiseks USA presidendiks, Trump lubas võimu korrapäraselt üle anda

Ametisolev president Donald Trump esitas pärast ametliku tulemuse väljakuulutamist avalduse, milles teatas, et Bideni võidu kinnitamine „tähistab presidendiajaloo parima esimese ametiaja lõppu“. „Ehkki ma pole valimiste tulemusega täielikult nõus ja minu sõnu kinnitavad ka faktid, toimub 20. jaanuaril siiski korrapärane üleminek,“ teatas Trump ja mainis, et jätkab võitlust selle nimel, et alati loetakse vaid seaduslikke hääli. „See on alles meie võitluse algus Ameerika taas suureks muutmisel!“