VIDEO | Helme: ma olen Trumpi poliitika suur fänn 

Peaminister Jüri Ratas mõistis karmilt hukka Ümera tänava tulistaja teo ja rõhutas, et konfliktid tuleb lahendada sõnadega. " Usun, et õiguskaitseasutused selgitavad välja asjaolud, kuigi kallist ema see tagasi ei too."

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõi välja, et Ümera tänava tragöödia kajastamisel ei oleks pidanud rõhutama, et tulistajat ärritas lärm. "See on kaudne mõrva õigustamine. Selliste olukordade käsitlemisel tuleb mõelda ohvrite, nende lähedaste peale ning vältida laste traumeerimist ja lastele täiendavate hirmu juurdetekitamist. Me tahame kõik, et lapsed ei muretseks, et mõni nende häälitsus või tegevus võib nende naabri viia ema või isa tapmiseni."

Jüri Ratas tõdes pressikonverentsil, et aastat tuleb alustada väga murelike toonidega. "See, mis eile toimus meie suurima strateegilise liitlase USA pinnal, oli otsene rünnak demokraatia ja õigusriigi vastu. Need sündmused kinnitasid üheselt, et USA demokraatia, demokraatlikud institusioonid on tugevad ja vägivallaga ei saa põhiseaduslikke ja demokraatlikke protsesse väärata. Selleks pressikonverentsi hetkeks on selge, et USA valimised on selged ja protestid on lahendatud. Palju jõudu uuele USA valitud presidendile Joe Bidenile!"

Rahandusminister Martin Helme soovis kolmapäevaste sündmuste valguses jõudu, tarkust ja edu Ameerika rahvale.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas, et USA on õigusriik ning nende õigusriiklus lahendab kõik problemaatilised küsimused.