Taroõpetaja Ravi Ramlov: veebruaris on hea aeg alateadlike probleemide ja kompleksidega tegelemiseks 

Esimese dekaadi lõpus on siiski oodata suuremat skandaali mingi minevikus toimunud pettuse või vajalike otsuste tegemata jätmise ilmsiks tuleku näol. See tekitab mõneks ajaks olukorra, kus inimesed elavnevad ja kõigil on jälle, mida arutada. Ka võimulolijaid sunnib see endisest suuremas koostöös asja uurima, aga juba nädala-kahe pärast tekivad koostöösse mõrad ja algavad vastastikused etteheited.