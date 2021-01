Kindral nõuab nõuab riigilt Kaitseliidule kinnisvarainvesteeringuteks raha juurde 

„Oleme otsimas ja ka kasutamas alternatiivseid võimalusi - eelkõige kaitseväe objektide kasutamine, samuti üürilepingute sõlmimine, ning üheks aktiivselt töös olevaks projektiks on Kaitseliidu peastaabi ja Tallinna maleva staabi ning osaliselt maleva allüksuste kodude rajamine uusehitustena Tallinnasse Kaitseliidu omandis olevasse Plangu õppe- ja tagalakeskusesse, „ seisab Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi kirjas kaitseminister Jüri Luigele.

Ehitustööde finantseerimine on planeeritud olemasolevate kinnisasjade - Narva mnt 81 ja Toompea 8 , mille turuväärtus on vastavalt 1,6 ja 4,6 miljonit eurot, võõrandamisest. „Põhjusel, et kinnisasjade võõrandamiste täpne aeg ja ka täpsed müügihinnad selguvad pärast avalike enampakkumise tulemuste kinnitamist ning need ei toimu kindlasti enne 2022. aastat, taotleb Kaitseliit kinnisvarainvesteeringute suurendamist 2022/2023, et uus Kaitseliidu peastaabi ja Tallinna maleva juhtimistaristu ning maleva allüksuste kodud sõltumata müügitehingute toimumise ajast valmis ehitada,“ teatab Ühtegi.