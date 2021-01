Eesti uudised Õiguskantsler: terviseamet saab vanglat kontrollida etteteatamata Siim Randla , täna 06:17 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Vangi kaebust lahendav õiguskantsler leiab, et terviseamet ei pea vanglale kontrollkäigust ette teatama, seda saab >Õiguskantsleri poole pöördus Tallinna vangla kinnipeetav, kes kaebas, et terviseameti järelevalve vanglas pole tõhus, sest amet teatab vanglale kontrollkäigust alati ette. Seadus ei nõua, et terviseamet peab vanglat järelevalvest alati ette teavitama, terviseamet saab vanglas teha kontrolli ka sellest ette teatamata, teatab õiguskantsler justiitsminister Raivo Aegile. Terviseametil on õigus otsustada, kas teatada vanglale kontrollkäigu toimumisest või mitte, ja teatamist ei saa põhjendada sellega, et vangla on piiratud juurdepääsuga asutus ja terviseametil ei ole erivolitusi vanglasse sisenemiseks, lisas õiguskantsler. Terviseametil tuleb koostöös ametkondadega otsida lahendusi, et terviseamet saaks vanglas teha järelevalvet ka ilma sellest ette teatamata, märgib õiguskantsler. Tema sõnul on küsitav, kas justiitsminis