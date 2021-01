OTSE | LÄKS MÖLLUKS: Washingtonis evakueeritakse, Trumpi fännid tungisid Kapitooliumile

Ilmselt võib arvata, et Trumpi pooldajatele oli kolmapäeval viimaseks piisaks uudis, et arvatavasti võidavad Georgia senativalimiste teises voorus mõlemad senatikohad demokraatidest kandidaadid. Üks neist, reverend Raphael Warnock on juba meedias ametlikult võitjaks kuulutatud. Selle kohta võib lähemalt lugeda SIIT. Kuid seda leeki hoiab lõõmamas ka president ise, kes keeldub oma novembrikuist kaotust tunnistamast. Mõned vabariiklased kardavad, et just keskendumine vandenõuteooriatele läks presidendi koduparteile maksma Georgia senativõidud.