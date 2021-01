PROKURÖR ROOLIJOODIKUTEST: ees ootavad ka nelja-aastased karistused! 

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andrei Jakubovitši sõnul peeti ta kohapeal kahtlustatavana kinni ning viidi arestimajja, kus ta pidi veetma uusaastaöö. Arno vabanes vanglast mullu mais. Ta kandis seal karistust purjus peaga roolikeeramise eest. Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Ain Tali sõnas, et korduvalt joobnuna autorooli istumine ning seda veel juhtimisõiguseta, on sedalaadi riskikäitumine, millega kaasnevad paratamatult varem või hiljem väga rasked tagajärjed. „Vähemalt mõnda aega on ohtlik juht nüüd liiklusest eemal,“ ütles prokurör. Arno alevikukaaslase ütlust mööda oli praegune kohalike elanike hirm kunagi tore poiss, kes on viimase paarikümne aastaga otsekui ära pööranud. „Nüüd on ta laskunud nii madalale, et peksis vanematekodu, kus ta ema ja vennaga elab, segamini. Emast on kahju. Ta on raskest talutööst kõveras. Poeg joob päevade kaupa ja tööl ei käi. Varem läks ta jalgsi poodi, aga pärast kaupluse mahapõlemist sõitis autoga kas siis Amblasse või Aravetele,“ räägib üks aleviku elanikest.