Kaja Kallas: selgus, et põhiseaduskomisjoni esimees ei pea põhiseadust mitte millekski 

„Kui eelmisel põhiseaduskomisjoni istungil oli lootus, et Keskerakond ja Isamaa ei lase EKRE tahtmise läbi surumiseks räigelt seadust rikkuda, siis tänase komisjoni istungi järel tundub, et see lootus on kustunud. Ilmselt on toimunud jälle mingi suurem vorstide vahetus,“ sõnas Kallas.