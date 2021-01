Saaremaale veetud koroonavaktsiini doosid olid mahakandmisohus  

OÜ Kuressaare Perearstikeskus juhataja Mari Soots ütles kolmapäeva hommikul Saarte Häälele, et pärastlõunaks planeeritud aktsioon võib siiski ära jääda, kuna vaktsiini transportimisel oli temperatuur oli ettenähtust poole kraadi võrra madalam.



Perearstikeskus teavitas oma avastusest terviseametit, kes konsulteeris vaktsiini tootjaga, kas Kuressaarde saadetud 40 doosi on kasutuskõlbulikud või mitte.



Luba siiski saabus ja esimesed meedikud said oma vaktsiinisüsti kätte.