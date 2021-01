KUHU TA KADUS?! Rikkad ameeriklased nutavad taga hipsterimakaroni 

Ei tulnud vast üllatusena, et makaronitooted esimese koroonalaine ajal kohe lettidelt kadusid. Kuivained on kriisiajal populaarsed kokku krahmata. Kõigepealt haaravad inimesed tuttavamate pastasortide nagu pennede ja spagettide järele, ent kui need on otsas, siis lepib ostja ka tavatuma kuju ja kallima hinnaga makaronidega. Kui rahakott vähegi kannatab ja mis see kuju ikka loeb – sama asi ju, kaste peale ja bon appetit!