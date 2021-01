Juhtkiri | Valitsus narrib ettevõtjaid 

Toetuse saamise võrdlemine lotovõiduga pole aga eriline liialdus: taotlusi menetletakse nimelt laekumise järjekorras, andes eelise nobedamatele näppudele ja kiiremale internetiühendusele; ning vaid mõned päevad enne taotlusvooru avanemist selgus, et seni lubatud 4,1 miljoni euro asemel läheb jagamisele hoopis kaks miljonit vähem.

Paraku tähendab see seda, et osa viimastel kuudel hoolikalt äriplaani lihvinud ja konsultatsioonitasusid maksnud ettevõtjatest jääb kindlasti ilma rahast, mida nad muidu oleksid saanud. Miks? Valitsuse otsuse tõttu. Olgugi, et väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem lohutab, et raha ei võetud ettevõtjatelt ära, vaid läheb käiku järgmises taotlusvoorus (mille kuupäevgi pole veel selge), vähendab selline rapsimine kahtlemata ettevõtjate kindlustunnet kriisiga hakkamasaamisel.

Paralleeli saab tõmmata vaktsineerimisega: kui tulevikuks hoitavad kogused on liiga suured, siis haigestuvad ka need, kes laialdasema ja kiirema vaktsineerimise korral oleksid võib-olla pääsenud. Ettevõtetegi seas on neid, kelle jaoks praegune äraütlev otsus võib tähendada, et järgmist taotlusvooru ei suudeta enam ära oodata.

Nagu sellest veel vähe oleks, siis veninud on ka ettevõtete laenutaotluste menetlemine – jällegi pole probleemi tuumaks mitte EASi tegevus, vaid valitsuse võimetus jõuda isekeskis ametlikule kokkuleppele erakorraliste kriisimeetmetega jätkamise asjus. Laenu taotlemine on ettevõtjatele aga niigi närvesööv ka ilma, et pidevalt oleks tarvis arvestada valitsuse järskude meelemuutustega.