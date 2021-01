Imre Sooäär: ma tunnen paljusid EKRE liikmeid, kes on samasoolises kooselus 

"Ma olen tõesti tulnud selleks Toompeale, et aidata neid sildu luua. Muideks ka EKRE liikmed - ma tunnen paljusid EKRE liikmeid, kes on samasoolises kooselus ja EKRE ei tea sellest - toetavad minu ettepanekut. Võib-olla me kardame siin tonti ja lahendus on väga lähedal ja me pole lihtsalt osanud sellele otsa vaadata," räägib Sooäär “Pealtnägija” tänaõhtuses abielurefendumi teemalises loos.

Sooäär ei pea oluliseks enda peremudelist rääkida, aga on varasemates intervjuudes öelnud, et tal on olnud mõlemast soost elukaaslasi.

Nii Sooäär kui ka LGBT Ühingu juht Kristel Rannaääre tõdevad, et kooseluseaduse seaduse lõppeesmärk oligi samasooliste paaride abieluvõrdsus, kuid nad alustasid väikeste sammudega, mis on ühiskonnale vastuvõetavad.

"Tuletame meelde, kuidas asi tegelikult oli. See on üks väheseid seadusi riigikogus, mis on vastu võetud riigikogu liikmete vaba tahte alusel,” ütleb Sooäär.

“Ainult oli Isamaa, kes võttis seisukoha hääletada vastu. Ülejäänud erakonnad jätsid hääletuse vabaks. Nii et mingit läbi surumist, nagu väidetakse, riigikogus kunagi ei olnud.”

Sooäär ütles ka riigikogus ametivannet andes, et on abielureferendumi vastu, kuid ta hääletas esimesel lugemisel selle poolt, sest tal on suurem plaan.

"Selle eelnõu välja hääletamine esimesel lugemisel annaks jõudu juurde ainult EKRE-le, sest see on nende püsti pandud mäng, nemad soovivad jätkuvalt seda teemat üleval hoida. Ja selle esimesel eelnõu lugemisel välja hääletamine tähendab, et riigikogu selle teemaga ei tegele. Tähendab, et mingit edasiminekut ei ole. EKRE annab selle uuesti sisse ja see mäng kordub ja kordub, rahva lõhestamine ja hirmutamine jätkub," selgitab ta.