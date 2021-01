Koalitsioon leidis viisi, kuidas massiliste muudatusettepanekute tegijad ohjes hoida 

Põhiseaduskomisjoni, milles on koalitsiooni enamus, esimees Anti Poolamets ütles, et tänasel istungil otsustati anda igale muudatusettepaneku esitanud saadikule selgitusteks aega viis minutit, üle saja ettepaneku esitanud saadikule antakse aega seitse minutit ning Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon saab oma 5800 muudatusettepaneku tutvustuseks aega 15 minutit.

„Anname igale riigikogu liikmele võimaluse oma ettepanekuid selgitada ja ka võimaluse ettepanekud tagasi võtta,“ rääkis Poolamets. „Opositsioon võttis tänasel istungil jäiga seisukoha ega loobunud obstruktsiooni eesmärgil tehtud muudatustest. Tohutu hulga sõkalde hulgas on vaid üksikud terad, mida saab tõsise näoga arutada.“

Poolametsa sõnul kinnitavad sel suvel ERJK eelnõule arvutiprogrammiga tehtud 50 000 ettepanekut ning pragune mastaapne riigikogu töö takistamine, et opositsioon ei plaani tagasi tõmmata.

„Nende käitumine on näidanud, et ka riigikogu kodu- ja töökorra seadus vajab tõsiselt ülevaatamist,“ lisas ta.

Komisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul on komisjoni tänane otsus riigikogu liikmete ebavõrdne kohtlemine ning vastuolus riigikogu kodu- ja töökorraga.

„Sellega võetakse ära riigikogu liikmete võimalus öelda välja oma arvamus esitatud ettepanekute kohta ja komisjoni liikmetel võimalus küsida küsimusi ettepaneku teinud riigikogu liikmelt. See on rohkem vaikiva ajastu algus, mis algab parlamendist ja rahvast ülesõitmisest, kes sinna oma esindajad on valinud,“ selgitas Läänemets.