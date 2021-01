Peeter Olesk | Haridus ja sina ise ühiskonnas 

Üldine poliitika – Eestis peab seda paraku üle kordama – on erakondade ja keskvõimu arvamised ning tihtipeale rahvusvahelised otsused. Regionaalpoliitikas võidakse otsustada teisiti, õppeasutustes ja kodudes kolmandat moodi. Prantsusmaal on see arusaadav, sest seal teatakse juba Rooma õiguse sünnist alates, et de minibus non curat lex (seadus ei tegele tühja-tähjaga). Kuidas olla omal maal kategooriline prantslane, ent sealsamas ka tolerantne – see on Juppé Hamleti-küsimus (mida ta Shakespeare'i-pärase traagikaga siiski ei püstita).

Tarbimisühiskonna mentaliteet hariduses

Tema meelest vajavad nii Prantsusmaa kui ka prantsuskeelne ühiskond maakera eri paikades pidevat vigade parandamist vallas, mida nimetatakse funktsionaalseks kirjaoskamatuseks. See on suutmatus täiendada oma poolt osatavate keelte hulka mitte juba äraõpitud keelte arvel, vaid neile lisaks. Juppé ei käsitle funktsionaalset kirjaoskust nagu ideaali, sest see pole seda ega saagi olla eeskätt sel põhjusel, et mistahes keel on alati ajalooline ja võib sisaldada loendamatul määral mitmesuguseid anakronisme.

Kui üritada Juppé haridusideoloogia lühidalt kokku võtta, siis sõltub Prantsusmaa tulevik kui olevikust parem aeg esmajoones sellest, kuivõrd on noored valmis ületama funktsionaalset kirjaoskamatust maailmas, mis on juba loomuldasa mitmekeelne. Tegelikult sõdib Juppé tarbimisühikonna mentaliteediga haridusevalla igas nurgas, mis sesse kuuluvad. Ühest küljest on see sõda igavene, teisest küljest võib see olla avatud maailmas vägagi argine probleem nii migratsiooni kui ka immigratsiooni kaudu. Kedagi otseselt süüdistamata osutab Juppé probleemi argisusele näiteks seoses sellega, millisel määral ühilduvad Prantsusmaal islamiusuliste leibkondlik pedagoogika ja koraanipõhine kasvatuskorraldus kas katoliikliku või ka protestantliku pedagoogikaga riigi kujundatud tingimustes, kus kummalgi on sotsiaalsest hierarhiast omataoline arusaam.

Juppé ei ütle järgnevat otsesõnu, aga ma arvan, et ta lubaks oma hariduslikku moraali kirjeldada lausega, et kuigi sa võid sotsiaalses hierarhias olla kas dünaamiline või koguni virtuaalne, tunned ennast igal juhul kindlamalt, kui sul on korralik haridus, ja seda toimetulekuks paljudes olukordades. Kui Juppé märgib seejuures, et hariduses on meetod tähtsam kui ideoloogia, siis kõlab see nii, nagu ta mõtleks descarteslikult.

Tartus on meilgi Descartes'i kool. Häda seisneb selles, et Eestis tervikuna puudub korraliku ladina- ja kreekakeelse põhiharidusega finantsist, kelle kasvatusalastest artiklitest saaks koos intervjuudega panna kokku säärase raamatu, mille üle oleksid õnnelikud märksa rohkemad inimesed kui Juppè. Ja kuna finantsisti pole, siis puuduvad ka artiklid. Et aga selliseid kirjutada, ei pea olema tingimata ürgvana koolipapa. Lihtsalt peab võtma omaks, et hariduski on oma olemuselt kommunikatiivne protsess, mille väärtus selgub sedamööda, kuidas me kogeme kas tema tõukejõudu või pidurdusvõimet.

Meie lähiümbruses kogevad seda praegu etnilised valgevenelased, kelle nõukogude vene ja nõukogude võimu lagunemisjärgne vene keel on „parem“ kui valgevene keel. Vikipeedia valgevenekeelses redaktsioonis tutvustatakse küll Juppé'd, ent ilma tema kasvatuspoliitikata paremtsentristlikust vaatekohast. Sellest võib isegi aru saada, sest kes meist siis oskaks täpselt ütelda, kust läheb piir liberalismi ja paremtsentrismi vahel. Juppé igatahes ei tõmba oma raamatus seda piiri, sest teda huvitab muu – rahvusliku ühiskonna inertsus.