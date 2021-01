Eesti uudised KOOLI TOIDUPAKK KUI KÄTTEMAKS?! Emasid-isasid vihastas, et lapsi narritati mädanenud mandariinide ja kuivanud saiaga Asso Ladva , täna 18:00 Jaga: M

GALERII

KAS KÄTTEMAKS? Sel sügisel jätkas Kallaste kool tööd vaid tänu kohtuotsusele. Enne jõule anti õpilastele aga toidupakk, mis ajas lapsevanematel harja punaseks. Foto: Aldo Luud

Mädanenud puuviljad, kuivanud saiapäts ja liiga kallis käsitööpiparkook – Kallaste emad-isad lõid lärmi, miks ometi nende lastele anti koolist kehvem toidupakk kui sama valla teistes koolides. „See ei ole ainult minu arvamus, et toidupakkide jant on kättemaks Kallaste inimestele selle eest, et nad julgesid enda eest seista. Järjekordne lõbus Peipsiääre komöödia, mida terve Eesti saab naerda,“ leiab Irina Orlova, kes on kohtu abil sulgemisest pääsenud Kallaste kooli hoolekogu liige.