Eesti 200 juht Kristina Kallas kandideerib Tartu linnapeaks: „Meid toetab iga viies tartlane!“ 

Erakonna sõnul on nende valimisvõiduks tugevad eeldused, kuna erinevate küsitluste järgi on Eesti 200 Tartus populaarsuselt teine erakond, mida toetab 20% valijatest ehk iga viies tartlane.

„Me oleme Tartus kõige kiiremini kasvanud meeskond ning ka meie erakonna toetus on just Tartus kõige kõrgem. Meid toetab 20% tartlastest ja me oleme selle toetuse järgi teisel kohal. See kohustab linna juhtimises kaasa rääkima,“ lisab ta.