LÄHEB KRÕBEDAKS: nädalavahetusel on oodata kuni 14 külmakraadi! 

Kui veel lähipäevil on langeb temperatuur öösiti -5 kraadini ning päeval jääb temperatuur nulli lähedale, läheb ilm külmemaks juba reedest.

Reede öösel on õhutemperatuur kuni -7 kraadi ning Põhja-Eestis sajab kohati vähest lund. Ka päeval püsib temperatuur -7...-1 kraadi vahel.

Laupäeva öösel on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur on -3…-9, Ida-Eestis kohati -13°kraadi. Päeval jääb õhutemperatuur Lääne-Eestis -1…-6 kraadi vahele, Ida-Eestis võib temperatuur aga langeda -6…-10 kraadini.

Pühapäeval võib samuti lund oodata. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -3-..-8 ja Ida-Eestis -8…-14 kraadi. Ka päeval jääb ilm krõbedaks: õhutemperatuur on -1…-7, Ida-Eestis kuni -12 kraadi. Lääne-Eesti saartel on aga veidi pehmem ilm ning õhutemperatuur jääb -1..+3 kraadi vahele.