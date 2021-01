HARULDANE: Nicaragua loomaaias sündis valge Bengali tiiger 

Aasta lõpus sündinud emane tiigrikutsikas sai nimeks Nieves [tõlkes Lumi], kirjutab BBC. Loomaaia direktori Eduardo Sacasa sõnul oli Nieves teadaolevalt esimene valge Bengali tiiger, kes on sündinud Nicaraguas – samas loomaaias viibib veel kaks valget tiigrit, ent nood saabusid Mehhikost.

Tiigrikutsika kasvatamise võttis ajutiselt üle Nicaragua loomaaia direktori elukaaslane Maria Argüello, sest tiigri ema ei võtnud last omaks. Sacasa ütles, et viis aastat tagasi tsirkusest päästetud tiigriema ei suutnud Nievesi toitmiseks toota piisavalt piima. Direktori abikaasa mainis, et toidab väikest tiigrit iga kolme tunni tagant sooja kitsepiimaga.