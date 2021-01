NOGUGANG MÄRATSEB! „Just nii palju näppe läheb mu õele sisse“ ehk Lõbusa TikToki räige varjupool 

Kuigi tegemist on laste väljamõeldud äärmiselt vulgaarsete rumalustega, löövad sellised teadaanded häirekella tööle: raske on eristada, mis on päris ja mis mitte. Seda enam, et need on kahjuks vaid mõned näited küberkiusu viljelevasse grupeeringusse "nogugang" kuuluvate poiste kontodel leiduvatest tuhandetest videotest.