KÜSITAV OTSUS: Leedu katoliku kirik taastab pandeemia kiuste jumalateenistused 

Leedu piiskoppide konverentsi teatel jõuti heakskiitva otsuseni, sest inimesed on jumalateenistuste taastamist küsinud ja nõudnud. „Ma arvan, et inimesed vajavad vaimsust, nad janunevad selle järele,“ sõnas kirikuteenistuste taasavamist kinnitanud Šiauliai peapiiskop Eugenijus Bartulis.

Lõunapoolseimas Balti riigis kehtib praegu üleriiklik karantiin. Peatatud on kõigi mittehädavajalike teenuste ja kaupluste tegevus ning keelatud on ka kõik avalikud üritused. Leedu katoliku kiriku juhtkond teatas detsembri keskel, et ka kirikud peatavad nakkusohu vältimiseks jumalateenistused. Usklikel lubati siiski individuaalse palvetamise eesmärgil pühakodasid külastada.