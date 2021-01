VIDEO | Prefekt: endine abipolitseinik tulistas naabrinaise pihta laste nähes

Politsei sai õhtul enne kella kaheksat teate, et Ümera tänaval asuvas kortermajas on kuulda laske. Politsei leidis korterist 36aastase naise, kes oli saanud pihta tulirelvast. Kiirabi viis ta haiglasse, kus ta paraku suri saadud vigastustesse.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul häirist alumist naabrit ülemise naabri olmemüra ja see arenes traagiliseks sündmuseks. Kahtluslaune isik oli kuriteo toimepaneku ajal kaine.

Jaani selgitas, et kahtlusalusel ei olnud relvaluba ning kuriteoks kasutatud relv oli 1995. aastal eelmise omaniku poolt kadunuks kuulutuatud. Kokku tulistati kolm lasku. "Kahtlustava ainus selgitus teole on praegu ülalt kostev lärm. Rohkem ei ole sealt midagi mõistlikku tulnud," kommenteeris Kristian Jaani.

Lapsed nägid juhtunut pealt ning on praegu spetsialisti hoole all. "Füüsiliselt on nad terved, vaimselt...," otsis Jaani sõnu.