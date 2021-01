Maailm Kim Jong-un: Põhja-Korea majanduspoliitika on olnud pea täielik läbikukkumine Toimetas Aare Kartau , täna 12:30 Jaga: M

Kim Jong-un tõdes, et viimane aasta on olnud Põhja-Korea jaoks eriti keeruline. Foto: AFP/Scanpix

Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un tunnistas teisipäeval valitseva partei koosolekul, et tema majanduspoliitika on suuresti läbikukkunud. Ta lubas, et ei korda minevikus saadud „valusaid õppetunde“, vahendab The Guardian.