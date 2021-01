Kiri | Rahvusringhäälingu eetris on liiga palju janti 

Küsimusi tekitab igapäevane saade "Ringvaade". Sellise saate tegemine nii-öelda käigu pealt on keeruline ja paneb tegijad raskesse olukorda. Tulemuseks on sisutühi ja kerglane saade viis korda nädalas parimal eetriajal. Selline saade sobiks paremini hilisemale ajale ja sedagi pigem kommertskanalisse. Tõsi, kommertskanalitel on tugevamad tegijad olemas.

Kummastav on ka saade "Esimene stuudio". Oma ründava iseloomuga tuletab see pigem meelde valitsusliikmete ülekuulamist stiilis "öelge ausalt, härra peaminister" algaja ajakirjaniku poolt. Ajakirjanikelt ootaks ikka viisakat ja tasakaalukat lähenemist ilma pooli valimata. Ja see ülekuulamine on lausa kohustuslik, eriti siis, kui valitsusel on keerulised päevaprobleemid lahendada. Me kõik näeme, kuidas opositsiooni poliitikud üritavad koalitsiooni lõhkuda, löövad kiilu vahele, kangutavad ja umbusaldavad valitsust – see on nende töö, aga ERR peaks siin soliidsemalt käituma ja pooli mitte valima. Eriti kurb oli vaadata uue aasta esimest saadet, kus ka kogenud saatejuht Andres Kuusk ründas iga nurga alt peaminister Jüri Ratast nagu klähviv krants elevanti. Oleks ta enne oma saadet vaadanud Arkadi Popovi intervjuud, oleksid ehk mõned rumalad küsimused esitamata jäänud.