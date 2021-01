Detsembris purustati Tallinna korterite hinnarekord 

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tundub esmapilgul kummaline, et riik on ühelt poolt kriisis ja teisest küljest kinnisvaraturg buumib. „Tegelikult pole Lätis-Leedus ega üldiselt maailmas kuskil kinnisvaraturg märkimisväärselt langenud. Börsid buumivad, inimestel on tegelikult raha käes küll. Siiani on reaalselt rahaliselt kannatanud vaid üksikud sektorid, mille töötajad olid ka enne kriisi pigem madalama sissetuleku ning väiksema mõjuga kinnisvaraturule,“ analüüsis Vahter.