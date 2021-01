Mattis Meekler | Miks ei luba Eesti riik mul abielluda? 

Viimased viis aastat olen elanud Inglismaal. Ma olen olnud viis aastat püsisuhtes ja olen jõudnud oma elus etappi, kus ma ei pea enam oma seksuaalsust varjama. Ka meil oli kunagi juttu abielust ja pidin oma kaaslasele ütlema, et Eestis me seda teha ei saaks, kuna Eesti riik ei toeta samasooliste võrdõiguslikkust. Kuid Inglismaal on samasoolistel paaridel abiellumise võimalus juba ammu olemas nagu ka paljudes muudes Euroopa riikides, mis väärtustavad inimõiguseid ja vabadust.

Valitsuse liikmete poolt väljaöeldud laused tulevad Eestile kahjuks. Euroopa Liidu liikmena peab Eesti kohtlema kõiki oma kodanikke võrdselt olenemata nende soost, rassist, seksuaalsusest jne. Kuid kahjuks seda ei tehta. Eesti on niigi väike riik ja ainukene asi, mille poolest me silma paistame, on mõned üksikud suurettevõtted, kuid tavaline välisriigi elanik isegi ei tea, kus Eesti asub, ja selles saab süüdistada vaid meie ühiskonda.

Eesti on demokraatlik riik, kus on tagatud sõna- ja mõttevabadus, kuid miks ei ole tagatud vabadus ja toetus vähemustele? Kuna osa ühiskonnast toetab mõtet panna rahvahääletusele küsimus, kas anda õigus samasooliste abielule, siis korra tekkis isegi lootus, et asjad hakkavad liikuma ja riik annab inimestele lõpuks võimaluse teha seda, mida süda soovib. Kuid erakonnad püüavad seda takistada. Teisalt tundub absurdne, kui rahvahääletusel otsustataks, kas mina saan kunagi ametlikul Eestis abielluda, või pean ma selleks kolima mõnda teise riiki. Kujutlematu on see sellepärast, sest hääletavad ju inimesed, kes isegi ei tea midagi nendest teemadest.

Ma juba tean, et ka selle loo peale tulevad kommenteerid, kus öeldakse igasuguseid asju, aga mind see ausalt ei kõiguta. Võib-olla kunagi oleksin seda hinge võtnud, aga enam mitte. Kui mu pere ja sõbrad ning töökaaslased toetavad mind, siis miks peaks mulle korda minema võõra inimese arvamus? Ma olin ise kunagi samasugune kinnine inimene, aga olen õppinud olema mina ise ja teisi austama. Mis vahet sellel on, kes kellega suhtes on? Inimene on inimene.

Kahjuks ei saada sellest enne aru, kui ei ole ise või ei ole nende lapsed selles olukorras olnud. Samas olles kuulnud, et seksuaalse orientatsiooni tõttu öeldakse isegi oma lastest lahti, siis seepeale ütleks vaid, et lapsel ongi parem olla ilma vanemateta kui vanematega, kes temast ei hooli.