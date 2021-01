Maailm TRUMPI SÜÜ? Georgia senativalimiste seis on tasavägine, ent võitu prognoositakse demokraatidele Aare Kartau , täna 11:22 Jaga: M

Georgia senativalimiste teises voorus on hääled antud. Praegu prognoositakse demokraatide ülinappi võitu – seda pole lõunaosariigis juhtunud 20 aastat. Foto: AFP/Scanpix

Georgia osariik on muutunud 3. novembril toimunud USA valimiste üheks viimaseks lahingutandriks. Sealsete senativalimiste teise vooruga saab teatavaks, kummal parteil on järgmisteks aastateks Kongressi ülemkojas ülekaal. Paljud vabariiklased kardavad, et president Donald Trumpi hiljutised sõnavõtud ja Georgia valimissüsteemi kritiseerimine aitab traditsiooniliselt vabariiklastele kuuluvas osariigis võidule hoopis demokraadid.