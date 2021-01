Politsei uurib jõhkrat kalmisturüüstamist: vargad viisid sadakond nimeristi 

Paide jaoskonna juhi Margus Toomsalu sõnul on politsei selle juhtumiga kursis ning on suhelnud ka linnavalitsusega. Rikutud on ka Paide linna jaoks olulist rolli mänginud isikute ja nende prekondade hauatähised. „Need on perekond Hesse, Brasche, Hoffmann, kõik meie tegusad balitisakslased 19. sajandist," ütles muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf ERR-ile. Politsei palub kõiki, kes märkasid jõulude ja aastavahetuse paiku Reopalu kalmistul kahtlast tegevust, anda sellest teada laane.vihje@politsei.ee.