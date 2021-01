Politsei sai kätte Reopalu kalmistult varastatud metalli ja pidas varga kinni

„Täpsem metalli toomise aeg on väljaselgitamisel ja teeme siin koostööd politseiga. Toojaks oli Paide piirkonnas elav eakas kohalik mees, kes on ka varem käinud metalli toomas, kuid kellega pole seni probleeme tuvastatud. Meie töötaja registreeris vastavalt korrale metallitooja isikuandmed ning võttis kauba vastu,“ selgitab Kollamaa.

"Seaduse järgi, kui on tekitatud oluline kahju kultuurimälestisele, võib rikkujat karistada ühe kuni viie aastase vangistusega," selgitab Reinhold, mis varast võib ees oodata. Kuid kriminaalasi veel käib ning uurimine jätkub. Kas mehel on ka varasemaid karistusi, või on ta ka varasemalt taoliste tegudega vahele jäänud, Reihold hetkel kommenteerida ei osanud.

Kuna tegu oli deformeerunud messingu ja vasega, mis väliselt meenutas plekitükke, siis ei osanud kokkuostu töötaja algul kahtlustada, et tegu on kuritegelikku päritolu materjaliga. Metalli oli enne kokkuostu toomist taotud ja muljutud, et see poleks äratuntav. Kokku tõi kahtlustatav kokkuostu metalli umbes 46 kilogrammi ja selle eest sai tasu veidi üle 120 euro. Sellise metalli kokkuostu hind on täna 2,75 eurot/kg.