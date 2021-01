Jüri Ratas: Mailis Reps oleks Eestile hea president 

Ratas rääkis saatejuht Andres Kuusele, et ta ise ei mõtle presidendiks kandideerimisele täna ega homme, kuna enne tuleb seljatada koroonakriis. Ta on samas veendunud, et Eesti vabariik saab sügisel hea presidendi.

„Mailis näitas väga tugevat ja küpset käitumist – ta võttis vastutuse, ta on selle sammu poliitikas tagasi teinud. Ma arvan, et siit on Mailisel tee edasi. Kas Mailis oleks Eestile hea president? Kindlasti. Ja kindlasti ma teda toetan südames. Kas see momentum tuleb 2021. aastal, seda on täna vara hinnata,“ tunnistas Ratas.