VIDEO | Ratas nimetas Helmete saadet huumoririkkaks: terve Eesti ei pea võpatama ühe raadiosaate pärast

Kuusk ütles, et viimasel ajal on traditsiooniks saanud, et pühapäeval on raadiosaade, siis Isamaa tõlgib, et kõigest on valesti aru saadud ja süüdi on hoopis ajakirjandus ning Jüri Ratas ehitab samal ajal sidusat riiki.

„Ma ei tea... Võibolla see näitab, kuhu me oleme ühiskonnana jõudnud. Ühiskonnas ongi väga palju erinevaid arvamusi, erinevaid nägemusi. Eesti on jõudnud sinna, kuhu me oleme teda üle saja aasta ehitanud. Ma arvan, et 2021. aastal saame öelda, et Eesti on jõudnud väga kindlasse liigasse, mis on Euroopa Liit, mis on NATO. Me alustame aastat, 12 kuud, kus me oleme ÜRO julgeolekunõukogu liikmed. Me alustame aastat, kui meil täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Need on väga suured teetähised. Palju suuremad teetähised, kui üks saade,“ jutustas Ratas.