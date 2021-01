Juhtkiri | Miks vaktsineerimine venib? 

Miks pole tänaseks ära kasutatud vähemalt kogu esimese saadetise jagu vaktsiine, sellele on poliitikud ja terviseametnikud pakkunud mitmeid selgitusi: tervishoiutöötajate koolitamine võttis aega, aastavahetusel lubati töötajatel puhata ja esialgu kalkuleeriti, et saadud kogusest peaks jaguma inimeste kahekordseks vaktsineerimiseks.

Nüüd, kus tarnete regulaarsuses saab kindlam olla, ollakse viimasest põhimõttest nähtavasti loobumas – hea on, kuna esialgsed mudelid näitavad, et võimalikult kiiresti saadaval olevate vaktsiinide ära kasutamine võib ära hoida kuni 42% haigestumistest. Kordame juba mitmelt poolt kõlanud mõtet: vaktsiinist on meile kasu ainult siis, kui see on inimestes, ja mitte sügavkülmas oma aega ootamas.

Jutt pikale veninud koolitustest mõjub aga nagu ülestunnistus, et viga on ikkagi plaanis: miks polnud koolitused läbi viidud ajaks, kui Eestisse saabus esimene kogus vaktsiini? Ja kas haiglates vaktsineerimistega pausi tegemine pühade ajaks oli ikka õige otsus, kui nakkuskolleteks kipuvad pahatihti olema just perekondlikud ja muud koosviibimised?

Muret tekitab ka Viljandi haigla juhi jutt, et mõnikord on viivitus meditsiinitöötaja teadlik valik: eelistatakse ära oodata, millised on esimese vaktsiiniringi tulemused. Kui juba tervishoiupersonal suhtub vaktsiini umbusuga, siis kuidas saab vaktsineerimine edenema siis, kui järg jõuab tavainimese kätte?