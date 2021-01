Adik Levin | Lastega pered vajavad perearstide koduvisiite 

Kõigepealt tuleb tagada, et laps saaks arstiabi mitte ainult päeval, aga ka õhtusel ajal, samuti laupäeval ja pühapäeval. Kui laps haigestub, siis on perele palju lihtsam ja mugavam, kui tohter tuleb koju ja alles vajaduse tekkides viib halvas seisundis lapse lastehaigla EMOsse. Projekti vastased arvavad, et arstil ei ole vaja koju sõita: pere võib ise EMOsse minna ja sealt vajaduse korral abi saada. Nii see on siiani olnudki. Projekti eesmärk on, et pered ei peaks tundide viisi EMOs istuma. Koroonakriis pole kuhugi kadunud ja mida vähem on kontakte, seda parem kõigile. Kas projekti vastased on ära unustanud ajad, mil nende endi lapsed olid väiksed?