Repliik Adik Levin | Miks käib vaktsineerimine Eestis kilpkonnakiirusel? Adik Levin, meditsiiniteaduste doktor , täna 10:51 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Uue aasta alguse suurimaks sündmuseks on Covid-19 vaktsineerimise algus. See on hea sellepärast, et ta annab meile lootuse pidurdada teise laine arengut ja ennetada kolmandat lainet. Euroopa Liit on ühest küljest näidanud ühtsust, kuna kõikidele riikidele saadeti lubatud ajaks vaktsiin. Kahjuks aga vaktsiini kogus osutus liikmesriikidele väga väikeseks. Kui olla objektiivne, siis selline vaktsineerimise algus tähendab ainult seda, et EL saab raporteerida, et vaktsineerimise protsess on alanud, kuid kahjuks selle kasutegur on alla igasugust arvestust.