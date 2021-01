Repliik Siim Avi | Kas Kirjanike liit ei austa süütuse presumptsiooni? Siim Avi, jurist ja rahvakohtunik , täna 17:58 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Kirjanike Liidu eestseisusel olnuks maru lihtne teha Peeter Helme osas oma liikmetele ja avalikkusele järgmine avaldus: "Antud kaasuses on süüdistatav Peeter Helme leidnud, et süüdistused tema vastu on alusetud ning on süüdimõistva Maakohtu otsuse edasikaevanud Ringkonnakohtusse. Ilmselgelt on väljaheitmisküsimus seotud käimasoleva kriminaalmenetlusega. Kirjanike Liit leiab, et Eesti Vabariigis kehtib 1992 rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse § 22, mis sätestab, et kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Lähtume õigusriigi ideaalidest. Jõustunud süüdimõistva otsuse korral leiavad asjad oma loogilise lahenduse. Seniks on süütuse presumptsiooni austamine üks osa inimväärikuse austamisest. Hetkel leiab Kirjanike Liidu eestseisus, et ta ei saa olla suurem kui kohus. Kas pole suuremat mainekahju, kui me ei püüaks sellest eeltoodust lähtuda? Häid pühi kõigile!"