Aleksei Morgunov | Kas Eesti inimesed toetavad orjust? 

Lugedes Eesti elanike kommentaare, tekkis suur nõutus ‒ kas meie kaasmaalased tõesti toetavad seda, et kuskil kasutatakse sunnitööd ja inimesed peavad töötama põhimõtteliselt üksnes toidu eest. Kusagil töötavad lapsed 16 tundi ohtlikus keskkonnas, aga meid see ei huvita, kuna need inimesed ei ole Eestist!

Kas me tõesti ei saa aru, et kui me ei küsi tootjalt, kuidas tema kaup on valmistatud, ning kõhklematult seda ostame, siis rahastame potentsiaalselt inimeste ekspluateerimist ja alandamist?

Nii soodustavad ebateadlikud inimesed seda, et maailmas toimuvad muutused väga aeglaselt. Me ostame uue T-särgi, mobiiltelefoni või ravimi, makstes selle eest võimalikult madalat hinda. Me ei küsi, kas nende tootmisel töötas keegi tasuta, sai viga ohtlike kemikaalide tõttu või sooritas enesetapu, kuna tema palk ei võimaldanud peret toita. Kas sümpaatia sellise koloniaalpoliitika vastu kasvab seetõttu, et riigis tõuseb natsionalistide ning teiste tegelaste populaarsus, kes arvavad, et üks inimene on väärtuslikum kui teine? Kas me oleme tõesti nõus sellega, et meie mugav elu tuleb teiste inimeste arvelt?