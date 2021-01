Eesti uudised Vaktsiini saanud 96aastane Hiiumaa vanahärra: „Kui läheb nässu, siis läheb. Mul ei ole enam midagi karta!” Helen Mihelson , täna 16:38 Jaga: M

Rihit teatakse eelkõige meisterliku rõhtude (rahvariiete juurde kuuluva nahkvöö küljes rippuvate kettide) valmistajana. Arvatakse, et tema valmistatud puusaehet kannab suur osa Hiiumaa rahvatantsijaist. Foto on tehtud 2019. aasta sügisel, kui Kärdlas kogunesid Hiiumaa eakaimad elanikud. Foto: Heli Tuisk / Hiiumaa vallavalitsus

Täna jõudis vaktsineerimise järg ka hooldekodus elavate eakateni. Ühena esimestest sai koroonavaktsiini 96aastane Rihi, kelle sõnul käis sutsakas nii kiiresti ja valutult, et ei saanud õieti arugi. Võimalikke kõrvaltoimeid ta ei pelga. „Minul on ta niimoodi, et mina olen juba nii vana, et mul ei ole enam midagi karta. Kui läheb nässu, siis läheb. Mis siis ikka juhtub!“