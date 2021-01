EBASEADUSLIK PIKETT: koduaeda protestiva lumememme püstitanud valgevenelast ootab kohus 

Kohalik aktivist Leanid Sudalenka sõnas meediale, et politsei viitas 29. detsembril tehtud süüdistuses ebaseadusliku piketi korraldamisele. Aktivisti väitel ütles lumememme valmistanud mees korrakaitsjale, et miilits oleks pidanud tema asemel selleks ajaks juba sulanud tegelast süüdistama, sest hoopis too piketeeris. „Kuigi enam lund ega lumememme polnud, ootab meest ees kohtuprotsess,“ sõnas Sudalenka. Teatavasti võib süüalust oodata ka 15 päeva pikkune arest.

Augusti keskpaigas alanud protestilaine on Valgevenes tänaseni aktiivne. Rahvas korraldab järjekindlalt meeleavaldusi ebaõiglaste presidendivalimiste ja alates 1994. aastast võimul püsinud Aljaksandr Lukašenka vastu. Ligi viie kuu jooksul on vahistatud umbes 30 000 protestijat ja sajad meeleavaldajad on pidanud taluma korrakaitseorganite vägivalda. Suurem osa lääneriike (sh Euroopa Liit ja USA) on keeldunud Lukašenkat presidendina tunnustamast.