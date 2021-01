Vabariigi aastapäeva publikuta piduõhtu jõuab seekord teleritesse Paidest 

“Kõigi 24. veebruari õhtuste sündmuste epitsenter on sel korral Eestimaa süda ja keskpunkt Paide. Oleme tegelikult Paidet asukohana kaalunud varemgi, kuid tavapärase publikuhulgaga Paide muusika- ja teatrimajja ära ei mahuks. Aga tänavu on teisiti ja jätkame seda head mustrit, kus viime pidupäeva võimalikult paljudesse Eestimaa kohtadesse,“ ütles presidendi avalike suhete juht Taavi Linnamäe.

Tavapäraselt on vabariigi aastapäeva eel tublisid Eesti inimesi ja sõpru tunnustatud ka riiklike teenetemärkidega. „Sel korral juhtub see vahetult aastapäeva eel ning koos riigipea kõne ja vaid selleks õhtuks loodud erilise kontsertetendusega vormub nende tublide Eesti inimeste lugudest väärikas ja ilus teleõhtu,“ lisas Linnamäe.

Seekordse vabariigi aastapäeva kontsertetenduse loomeseltskond koosneb Kinoteatri inimestest ning etendus tõukub Juri Lotmani mõttest, et kultuuri arengu peamine positiivne stiimul on erinevuste põkkumine. „Kuigi vajame inimestena enda kõrvale sarnaseid, on meile tõeliselt inspireerivad kokkupuuted ja sõprused need, kus kohtume teistsugusega. Areng ja kasv toimub piirialadel ja liitekohtades," selgitas idee tagamaad Paavo Piik Kinoteatrist.



"Lubame, et anname endast maksimumi, et rahval oleks hiljem, mida kiruda," täiendas Henrik Kalmet. Lavastustiimi kuuluvad Henrik Kalmet, Paavo Piik, Paul Piik, Sander Mölder muusikajuhina, Anneli Arusaar kunstnikuna ning Priit Mikk produtsendina.