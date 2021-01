Juhiloata purjus juht pisteti trellide taha 

31. detsembril kella 12 paiku sai politsei teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 138. kilomeetril sõitis sõiduauto Peugeot kraavi. Politseisse helistanud inimene ütles, et õnnetusse sattunud autojuht suutis avariilisest autost väljuda ja on kahtlus, et ta võib olla alkoholi tarvitanud. Peagi sündmuskohale saabunud politseipatrull tuvastas, et autojuht oli tugevas joobes. Peugeot' juht peeti kahtlustatavana kinni.

2. jaanuaril toimus Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas istung, kus mõisteti 44aastasele mehele ühe aasta ja kuue kuu pikkune reaalne vanglakaristus. Meest on ka varem korduvalt autoroolist kõrvaldatud, kuna ta on sõidukit juhtinud joobeseisundis ja rikkumiste tõttu on ta juhiloast ilma jäänud. Lisaks vabanes mees mullu mais vanglast, kus ta viibis samuti liiklusrikkumiste tõttu.

Rakvere politseijaoskonna patrulltalituse juhi Tauno Lempu sõnul on väga kurb, et täiskasvanu ei suuda oma varasematest vigadest õppida „Alkoholijoobes autojuht on ohtlik iseendale ja kõigile ümbritsevatele inimestele ning on suurem tõenäosus, et juhtub traagiliste tagajärgedega liiklusõnnetus. Õnneks seekord keegi õnnetuses viga ei saanud, kuid äärmiselt ebameeldiv on mõelda, et ta oleks võinud oma mõtlematu teo tõttu otsa sõita jalakäijale või teisele sõidukile ja seeläbi võtnud kas iseenda või kaasliikleja elu,“ ütles Lempu.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Ain Tali sõnas, et korduvalt joobnuna autorooli istumine ning seejuures veel juhtimisõigust omamata on sedalaadi riskikäitumine, millega paratamatult kaasnevad varem või hiljem väga rasked tagajärjed. „Seetõttu on hea meel, et kohus nõustus prokuratuuri seisukohaga ja ohtlik juht on liiklusest vähemalt mõnda aega eemal,“ sõnas Tali.

Joobes juhist tuleks teada anda helistades häirekeskuse telefonil 112.