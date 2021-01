Läti tervishoiuminister astub segase vaktsineerimiskava tõttu ametist tagasi

Kariņš on korduvalt väljendanud rahulolematust tervishoiuministeeriumi ja -ministri tegevuse suhtes Covid-19 leviku piiramisel. Viimasel ajal on Viņķele ja tema ministeeriumi suunal avaldatud kriitikat hoopis selge vaktsineerimiskava puudumise üle.

Teisipäeval plaanis valitsus vaadata üle tervishoiuministeeriumi koostatud vaktsineerimiskava, ent kabinetiistungi algusaega on juba mitu korda edasi lükatud. LETA käsutuses oleva teabe kohaselt lükati istung edasi, et poliitikud saaksid arutada tervishoiuministri kohta käivat tagasiastumispalvet. Peaminister Kariņš on pidanud selles küsimuses nõu teiste koalitsioonipartneritega, kellelt on ta väidetavalt saanud toetust Viņķele tagasiastumise taotlemiseks.