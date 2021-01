Paavsti kurvastas, et paljud inimesed käisid pühade ajal pandeemia kiuste puhkamas 

Franciscus mainis pärast iganädalast palvust, et oli lugenud ajalehtedest teateid inimestest, kes eirasid pühade ajal valitsuste piiranguid ja lendasid välismaale lõbustusi otsima. Need „isekad uudised“ tekitasid paavsti sõnul temas suurt kurbust, vahendab Reuters.

„Me ei tea, mida 2021. aasta meile toob, ent mida me kõik koos teha saame, on veidi enam pingutada ja üritada üksteisest rohkem hoolida,“ mainis paavst. Ta lisas, et inimesed peavad üle olema kiusatusest vaid enda huvide eest hoolt kanda.