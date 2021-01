Teise sambaga sundliidetu: kuidas mitte toetada valitsust ega panku? 

Praegused pensionärid saavad nagunii riigilt täpselt nii palju nagu on ette nähtud, pluss natuke võivad poliitikud populaarsuse ostmiseks riigieelarvest juurde maksta, ent esimese samba süsteem on nii ehk naa defitsiidis. See tähendab, et osaliselt tulevad praegused pensionid riigi muude kulutuste arvelt – või laenurahast.