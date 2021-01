Kasutajate harjumused, mis tapavad mobiiltelefone 

Kõige levinum põhjus, miks mobiiltelefonid teeninduskeskusesse satuvad, on füüsiline rike. Seadme kukkumist on võimatu ennustada ja selline kohmakus põhjustab tavaliselt ekraani või korpuse purunemist ning sisemiste komponentide tõsist kahjustust. Kahjuriski vähendamiseks on soovitatav kohe osta kaitseklaas ja kaitseümbris. See ei päästa seadet kukkumisest, kuid vähendab võimalikke tagajärgi – hooldusspetsialistide sõnul kaitseb kaitseklaas seadme ekraani 15-20% juhtudest.

Nutitelefoni kasutamine vannis, eriti seadme laadimisel, on ohtlik – mitte ainult seadmele, vaid ka elule. Niiskus on teine ​​seadet kahjustav tegur. Vihmapiisad, kogemata peale valatud kohv või vesi – isegi väike kogus niiskust mõjutab remondi mahtu ja maksumust. Talvel langevad mobiiltelefonid sageli lumehange, mis on ka seadmele kahjulik.

Foto: Shutterstock

Paljud inimesed jätavad telefoni ööseks laadima, olenemata kas seda on vaja või mitte. Akule pole see muidugi hea. Mõnel mobiiltelefonil on aga spetsiaalne kaitse: kui aku on täielikult laetud, peatub laadimine. Paljud inimesed usuvad endiselt, et uued mobiiltelefonid tuleb 2-3 korda täielikult tühjaks laadida ja uuesti täis laadida, kuid liitiumioonakudega see meetod ei toimi. Niisiis pole mõtet moodsaid nutitelefone tühjaks laadida enne nende täielikku väljalülitamist.

Samuti ei soovitata nutitelefoni temperatuurikõikumiste all hoida – näiteks kui jätad telefoni ööseks autosse, kaotab liitiumioonaku oma osa. Samuti ära jäta oma nutitelefoni suvel otsese päikesevalguse kätte, kuna kuumus hävitab seadmes olevad mikrokiibid, mis omakorda võib põhjustada halba pildikvaliteeti või muid kahjustusi.

Sageli proovivad kasutajad mobiiltelefonide külmumisel probleemi ise lahendada, muutes sätteid ja taastades tehasesätted. Foorumeid lugedes võidakse paigaldada kontrollimata rakendusi, mis võimaldab petturitel pääseda ligi isikuandmetele. Nutitelefonide kasutajatel soovitatakse installida rakendusi ainult Google Playst või App Store'ist ning kasutada viirusetõrjeprogramme. Võimalik, et kasutaja ei saa täielikult aru, mida ta teeb ning jagab oma isiklikke andmeid teadmatuse tõttu.

Foto: Shutterstock