KUMMALINE KADUMINE: Hiina võime kritiseerinud suurettevõtjat pole mitme kuu jooksul avalikkuse ees nähtud 

Hiina üks mainekaim ettevõtja Jack Ma pole avalikkuse ette ilmunud pärast oktoobri lõpus Shanghais toimunud konverentsi, kus ta hurjutas oma kõnes Hiina õigusraamistikku. See tekitas pahameelt valitseva kommunistliku partei ametnike seas.

Financial Times teatas reedel, et Ma asendati ka novembri lõpus filmitud ettevõtjatele pühendatud telemängu „Aafrika ärikangelased“ viimases osas, kus ta pidi olema üks kohtunikest. Alibaba esindaja teatas esmaspäeval Reutersile, et muudatus oli tingitud ajakava vastuolust, ent keeldus täiendavatest kommentaaridest.