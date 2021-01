Riigikogust lahkunud Katri Raik sai ligi 13 000 eurot hüvitist 

Läinud nädalal valmis Narva linnavolikogu erakorralisel istungil uueks linnapeaks sotsiaaldemokraadi Katri Raiki, kes teisipäeval esitas avalduse riigikogust lahkumiseks. Riigikogu juhatuse otsusega makstakse Katri Raigile Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses. Riigikogu liikme palk on 4330,15 eurot. Kolme kuu palk on 12 990,45 on bruto ja sealt lähevad maksud maha, sõnas Riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk Õhtulehele.