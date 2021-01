Kaitsja vaidlustas Peeter Helme süüdimõistmise: süüdistus on ebaselge  

„Küsimus on muu hulgas ka selles, et nii süüdistus kui seadus on ebaselged. Asja on avalikkusele on esitatud kui ülimalt selget asja, aga õiguslikult see nii ei ole,“ ütles Peeter Helme kaitsja, vandeadvokaat Raul Ainla. „Avalikkusele on esitatud fragmente, mitte süsteemsest ülevaadet. Kuna Peeter Helme on juba nö etteruttavalt üles poodud, siis keegi ei suuda ega viitsi keegi süveneda.“