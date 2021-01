Seisukoht | Vaktsiin või hanerasv 

Umbes 2500 vaktsineerimist on tehtud, ning 17000 tuhat doosi haigutavad igavusest külmkapis ja ootavad, millal neid kasutama hakatakse. Vaktsiini jagajatel Brüsselis või tootjal võib ju selle peale pähe tulla mõte, et milleks meile siia vaktsiini üldse saata, kui udupead seda kasutada ei oska. Parem juba müüa see Iisraelile, maksavad rohkem ja suudavad ka süstida. Meil räägitakse, et vaktsineerimist peab hoolega õppima, sellepärast lähebki nii aeglaselt. Aga kas juudid Iisraelis ei pidanud õppima või olid lihtsalt usinamad õpilased?

Oletame, et vaktsineerimine läheb siiski käima, kuid ühel hetkel selgub, et soovi avaldanud pool elanikkonnast on ära vaktsineeritud, kuid teine pool ei kavatsegi end süstida lasta ning karjaimmuunsus jääbki saavutamata. Kus on riiklik propaganda seni kõhklejatele?

Juba esimese näidisvaktsineerimisega andis riik edumaa vandenõuteoreetikutele, kui netis hakkasid ringlema fotod esimesest vaktsineerimisest, kus süsti saaval arstil olid seljas eri fotodel erinevad riided ning andsid hagu oletustele, et tegu on libavaktsineerimisega. Tagantjärele seletused, et esmalt viidi läbi peaproov ja seejärel päris süstimine vaevalt et kahtlejaid veensid.